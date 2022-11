Dass Ervin Omic im zarten Alter von 19-Jahren schon ein Führungsspieler sein kann, zeigte der gebürtige Rieder in sämtlichen Nachwuchs-Nationalteams. Von der U15 bis zur U19 war der zentrale Mittelfeldspieler stets Kapitän, führte das U19-Team auch zur EURO im Sommer, wo er sich verletzte. Eine Kreuzbandzerrung verzögerte seinen Start bei seinem neuen Arbeitgeber WAC einige Wochen. „Der Start war sicher nicht optimal dadurch, aber ich habe im Training immer Gas gegeben und vom Trainer stets etwas mehr Vertrauen bekommen“, schildert Omic, der zuletzt beim LASK und gegen Salzburg in der Startelf stand. „Auch wenn die Ergebnisse nicht so gepasst haben, hoffe ich trotzdem, dass ich etwas von dem Vertrauen zurückzahlen konnte“, sagt Omic, der von der Juventus-Akademie nach Kärnten kam.