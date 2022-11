Immer wieder gibt es diese Aufregung in der Lavanttal Arena. Schon in der Vorsaison, während der heurigen Spielzeit und nach dem jüngsten Spiel zwischen dem WAC und Salzburg. Grund ist die (zu geringe?) Nachspielzeit nach VAR-Interventionen. Gegen Red Bull wurde ein Strafstoß für die Wolfsberger überprüft und anschließend zurückgenommen. Vier Minuten Nachspielzeit brachten WAC-Trainer Robin Dutt und die gesamte Bank zum Toben. "Egal was passiert, es gibt bei uns immer drei oder vier Minuten. In 95 Prozent der Fälle ist das so. Da glaube ich nicht an Zufall. Dabei hat allein die Überprüfung zwei Minuten gedauert", war Dutt nicht das erste Mal über die Anzeige des Vierten Offiziellen verärgert.