Ein Spiel bleibt dem WAC heuer noch, um den Anschluss zu halten. Sieben Punkte Abstand sind es mittlerweile zum Strich. Eine neue Situation für die Wolfsberger. Seit der Ligareform 2018 stand man zu diesem Zeitpunkt der Saison so schlecht da. 14 Punkte stehen auf dem Konto. Zum Vergleich: In den Jahren davor waren es 24, 21, 30 und 25. Einzig in der Saison vor der Umstellung auf oberes und unteres Play-off war die Bilanz dieselbe wie heuer. Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit. In Runde 16 geht es damals wie heuer gegen die Austria Wien. Allerdings ist das Omen kein gutes. Das Heimspiel gegen die Veilchen ging mit 1:2 verloren.