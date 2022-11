Schiedsrichter nimmt Elfmeter für den WAC zurück

Live. Zur Halbzeit führen die Bullen mit 2:0. Beim WAC ist nach vorne hin eine Leistungssteigerung zu bemerken. Salzburg tritt in Wolfsberg in Top-Besetzung an. Beim WAC ist Kapitän Leitgeb zu Beginn nur auf der Bank.