Von einer Krise kann man beim WAC zwar noch nicht sprechen, doch die Mannschaft von Trainer Robin Dutt befindet sich seit drei Wochen in einer Abwärtsspirale. Drei Niederlagen stehen in diesem Zeitraum zu Buche, besonders die 2:3-Heimpleite zuletzt gegen Altach schmerzt nach wie vor. Die Wolfsberger liegen dadurch nur mehr an neunter Stelle, der Vorsprung auf Schlusslicht Hartberg beträgt magere vier Punkte. Während man in der Heimtabelle sogar die rote Laterne innehat, waren die bisherigen Leistungen in der Fremde durchaus ansprechend. Immerhin konnten die Lavanttaler auswärts zehn Punkte in sechs Spielen holen. Vielleicht ein gutes Omen für das heutige Duell beim LASK.