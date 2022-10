Kein Spiel ist in dieser Liga-Saison bisher vergangen, nach dem man beim WAC nicht die Entstehung der Gegentore analysieren musste. So auch nach dem 2:3 daheim gegen Altach. „Es ist ein leidiges Thema, das wir nicht loswerden. Es wurde vieles wieder konkret angesprochen. Es ist eine Frage der Zeit, bis es klappt“, sagt Raphael Schifferl über die aktuelle Unserie bei den Gegentoren. Den „einen“ Grund als Erklärung gibt es nicht. Es sei meist ein Zusammenspiel aus individuellen Fehlern und fehlender Eingespieltheit.

Der Defensivmann ist in dieser Saison bisher der Dauerbrenner bei den Wolfsbergern. Niemand hat in allen Bewerben mehr Spielminuten absolviert. „Das ist mir bewusst und da bin ich auch sehr stolz drauf. Es bringt aber auch Verantwortung mit sich. Ich will das Vertrauen zurückzahlen“, sagt Schifferl. Das ist bislang auch gelungen. Mit Ausnahme des Altach-Spiels vielleicht. Tage und Fehler, die zur Entwicklung eines jungen Spielers dazugehören und richtig eingeordnet werden müssen. Das sei auch passiert. „Oft sind es Kleinigkeiten, die gegen einen laufen. Schon während des Spiels und direkt danach hat es sich nicht gut angefühlt“, erzählt der 23-Jährige.

Mit dem LASK wartet morgen jene Mannschaft, die dem WAC – bei dem Michael Novak nach Erkrankung zurück im Kader ist – heuer die meisten Gegentreffer (5) in einem Spiel eingeschenkt hat. Die Linzer haben in dieser Saison aber vor allem daheim Probleme und sind seit gut zwei Monaten ohne Sieg in Pasching. „Es wird nicht leicht, aber wir müssen uns auf uns konzentrieren. Wenn wir die Fehler minimieren, können wir auch gegen gute Gegner gewinnen und zu null spielen“, sagt Schifferl.

Auch bei den Linzern geht man nicht davon aus, dass das eindeutige Hinspiel am Sonntag noch eine Bedeutung haben wird. „Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass der Gegner dieselben Fehler wie beim letzten Mal machen wird“, sagt LASK-Trainer Dietmar Kühbauer.