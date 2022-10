Der WAC musste am Spieltag gegen Altach den nächsten Ausfall in der Hintermannschaft wegstecken. Michael Novak ist erkrankt, an seiner Stelle spielte Nikolas Veratschnig rechts hinten in der Viererkette. Der gelernte Offensivspieler machte seine Sache gut. Von einem Spiel ohne Gegentor waren die Wolfsberger dennoch wieder weit entfernt.

Dabei hatte die Partie perfekt begonnen. Mario Leitgeb setzte einen Freistoß in die Mauer und verwertete den Nachschuss selbst perfekt zur frühen Führung. Die Altacher trotz Gegentor vom Start weg, dass mit ihnen heute zu rechnen ist. Forson Amakwah vergab die erste große Ausgleichschance in einer an sich attraktiven Partie. Für das 1:1 sorgte der stark aufgelegte Noah Bischof, der im Strafraum Raphael Schiffer verladen und gekonnt abschließen konnte. Der Wolfsberger ist in dieser Situation weggerutscht.

Chancen gab es weiter auf beiden Seiten. Maurice Malone und Tai Baribo vergaben aufseiten der Wolfsberger. Die Führung erzielten - nicht ganz unverdient - die Vorarlberger. Matteo Anzolin hob das Abseits auf und der VAR winkte den Doppelpack von Bischof durch. Keine Chance für Hendrik Bonmann beim scharfen Abschluss. Der Altacher verstolperte kurz darauf noch seine Chance auf den Hattrick. So kam der WAC durch Baribo, nach Zuspiel von Thorsten Röcher, zum Ausgleich.

Das Spiel hatte auch in der Nachspielzeit noch einiges zu bieten. Schifferl zog Alexis Tibidi erst am Trikot und traf ihm danach am Fuß. Schiedsrichter Alan Kijas sah sich die Aktion noch einmal an und entschied auf Elfmeter. Adthe Nuhiu setzte den Ball an die Stange.

Das Tempo der ersten Halbzeit konnten die Mannschaften im zweiten Durchgang nicht halten. Der eingewechselte Ervin Omic vergab nach etwas mehr als einer Stunde die bis dahin beste WAC-Chance. Die Führung erzielte die Gäste. Einmal mehr kam der WAC mit dem Altacher Umschaltspiel nicht zurecht. Bischof bediente Tibidi und der hatte keine Probleme mit dem Abschluss. Möglichkeiten auf den Ausgleich wären da gewesen. Alleine Malone vergab innerhalb von einer Minute zweimal aus aussichtsreicher Position.

Was die Punkte betrifft, hat das Team von Mirsolav Klose mit dem Dreier zum WAC aufgeschlossen (14). Für die Wolfsberger war es die dritte Niederlage in Folge. Sie hätte am Ende auch noch höher ausfallen können.