Nach dem Abschlusstraining am Samstag war es auch für die Spieler noch nicht klar, wie der WAC heute daheim gegen Altach auflaufen wird. Das erfährt die Mannschaft erst heute. Stürmer Thorsten Röcher wird aber eine klare Präferenz haben: Drei Stürmer, wie zuletzt im Cup, statt zwei Stürmer, wie im Großteil der Saison. Sprich 4-3-3 statt 5-3-2. Der 31-Jährige musste sich zuletzt hinter Tai Baribo und Maurice Malone einordnen, erzielte in drei der vier jüngsten Spiele in der Bundesliga aber jeweils einen Treffer als Joker.