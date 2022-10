Und wieder habe ich etwas gelernt.“ WAC-Außenverteidiger Jonathan Scherzer weiß inzwischen mit der mental fordernden Situation, in der er seit bald einem Jahr steckt, umzugehen. Der Kärntner ist seit seiner Bänderverletzung im Sprunggelenk vergangenen Winter nie mehr bei 100 Prozent angelangt. Freudig gab er im Sommer beim Test-Kracher gegen Milan sein Comeback, um wenig später wieder verletzt auszufallen. „Ich habe gleich von Beginn an wieder viel gespielt, vielleicht war der Ehrgeiz zu groß. Es kam zu einer Überbelastung, ein Knochenödem im Innenknöchel kam auch noch dazu“, schildert der 27-Jährige.

Was folgte, war eine mühsame Zeit mit völligem Aussetzen der Belastung. „So was brauchst du als Profisportler echt nicht, mit der Zeit nervt es, man wird grantig, weil in der Reha alles langsam weitergeht. Es war ein Jahr zum vergessen“, seufzt Scherzer. Unterstützung gab es von einem alten Bekannten: „Ich war in München bei einem Physiotherapeuten, den ich noch aus meiner Zeit in Deutschland kenne. Inzwischen mache ich die Behandlung wieder in Wolfsberg, stehe auch im Lauftraining beim Klub. Heuer werde ich nicht mehr spielen, aber zur Wintervorbereitung will ich fit sein.“

"Ein Heimsieg gegen Altach ist Pflicht"

Am Sonntag gegen Altach muss der unfreiwillige Dauergast wieder auf der Tribüne platznehmen, die Erwartungshaltung ist klar: „Daheim gegen Altach ist ein Sieg Pflicht, wenn wir noch mehr Konstanz ins Spiel bekommen, ist auch ein noch Sprung in die Top-4 möglich.“ Personell wird sich bei den Wölfen wenig ändern, neben Scherzer fehlen weiter Simon Piesinger, Adis Jasic und Kevin Bukusu. Im Tor wird Robin Dutt nach dem Cup-Einsatz von Lukas Gütlbauer wieder auf Hendrik Bonmann setzten.