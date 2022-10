Souveräner Sieg in Linz, eine Runde weiter im Cup, wen stört da ein Gegentor beim 3:1-Sieg? Kapitän Michael Novak, er vertrat am Mittwoch Mario Leitgeb, will das nicht einfach so abhaken. Zumal der WAC heuer in Liga und Cup noch kein Spiel ohne Treffer des Gegners über die 90 Minuten gebracht hat. „Das ärgert mich total. Ich würde uns allen wirklich ein Spiel zu null gönnen, aber irgendwie soll es heuer nicht sein. Wir lassen in den Spielen aber nicht übermäßig viel zu“, sagt Novak.