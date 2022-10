Zwei Kreuzbandrisse im linken Knie musste Simon Piesinger schon wegstecken. Beim Spiel gegen Sturm Graz am Sonntag wurde nun auch das Rechte in Mitleidenschaft gezogen. Genauer gesagt, das Innenband. So viel steht nach dem MRT gestern in Wolfsberg fest. Wie sehr es eingerissen ist, wird ein für heute erwarteter Befund aufklären. „Ich bin schon etwas geschädigt von meinen Vorverletzungen und war auch etwas geschockt in dem Moment. Die Schmerzen waren deutlich größer, als bei meinen Kreuzbandrissen“, erzählt Piesinger. Die Erstdiagnose lässt zumindest einige Möglichkeiten zu. Ist keine Operation nötig, könnte die Pause „nur“ ein paar Wochen betragen.