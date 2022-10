Neben drei Punkten könnte der WAC am Sonntag in Graz auch noch seinen Abwehrchef für längere Zeit verloren haben. Und das nach einer Aktion, die unglücklicher kaum sein hätte können. Teamkollege Dominik Baumgartner konnte nach einem Rempler nicht mehr abbremsen und räumte seinen Mitspieler auf Kniehöhe um. Piesinger konnte das Feld nicht mehr selbstständig verlassen, eine schwere Verletzung wird befürchtet. Am Montag gibt es einen MRT-Termin. Erst fünf Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt.