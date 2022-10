Es hat wieder einmal danach ausgesehen, dass sich der WAC in der Merkur Arena einfach wohlfühlt. Nach einer Fehlerkette in der Sturm-Abwehr landete der Ball vom Gegner plötzlich vor Tai Baribo und der Israeli stellte mit seinem sechsten Saisontor auf 1:0 für die Gäste. Dabei hatte das Spiel sehr unglücklich begonnen. Dominik Baumgartner bekam einen Rempler ab, kam am nassen Rasen nicht mehr zu stehen und räumte Teamkollege Simon Piesinger um. Der Abwehrchef musste mit Verdacht auf eine Knieverletzung vom Feld. Am Montag folgt eine MRT-Untersuchung.

Der WAC hätte, erneut unter Mithilfe von Sturm, auf 2:0 stellen können. Alexandar Borkovic verschätzte sich bei einem Ball und Jörg Siebenhandl parierte gegen Maurice Malone großartig. Aufseiten der Gastgeber hatte Tomi Horvath die beste Chance. Zuerst Baumgartner verladen und dann im nächsten Moment von Raphael Schifferl gestört.

Christian Ilzer wechselte zur Pause zweimal, brachte Prass für Hierländer und Kiteishvili für Sarkaria. Das sollte eine gute Entscheidung gewesen sein. Prass brachte Dynamik ins Spiel und Kiteishvili verwertete nach einer Ecke eine Ablage von Wüthrich im Fünfmeterraum der Wolfsberger zum Ausgleich. Es war der Auftakt zu sechs furiosen Minuten des Europa-League-Teilnehmers. Borkovic sorgte nach einem Stellungsfehler des WAC per Kopf für die Führung, Albian Ajeti war nach einem Stangerlpass vor Hendrik Bonmann am Ball und erzielte die Vorentscheidung.

Von den Wolfsbergern war ab diesem Moment offensiv nichts mehr zu sehen. Die Situation erinnerte an das Ried-Spiel in der vergangenen Woche, als man keine Toraktion mehr zustande brachte. Baumgartner hätte per Kopf den Anschlusstreffer erzielen können. Sturm ging mit seinen Konterchancen zu fahrlässig um. Auch hinten war man nicht mehr ganz bei der Sache. Ivan Ljubicic spielte einen Rückpass auf Siebenhandl zu Thorsten Röcher, der verkürzte. Am Ende war das nicht mehr ausschlaggebend. Die sechs Minuten nach der Pause reichten Sturm, um eine Serie von sieben Heimniederlagen in Folge gegen den WAC zu beenden.