Die "Müdigkeit" nimmt Robin Dutt seinem Kollegen nicht ab

Der WAC spielt bei Sturm (14.30 Uhr) am Sonntag um den achten Sieg in Graz in Folge. Dass beim Gegner von einer hohen Belastung gesprochen wird, lässt die Wolfsberger zum Auftakt der Rückrunde kalt.