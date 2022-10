Nur auf einer Position – Dominik Baumgartner ersetzte Michael Novak – ging der WAC ins Duell mit Tabellenschlusslicht Ried. Der Start verlief standesgemäß. Die Gastgeber übernahmen den Ball und kamen bereits früh durch Tai Baribo zur ersten Chance. Für die Defensive der Wolfsberger gab es in der Anfangsphase kaum etwas zu tun. Beinahe alles spielte sich in der Hälfte der Rieder ab. Ein Freistoß in die Mauer (14.) war der erste gefährliche Moment.

Die WAC-Offensive agierte vorne zu ungenau und verabsäumte es, die Überlegenheit in ein Tor umzuwandeln. Die Führung gelang den Riedern. Leo Mikic war nach 17 Minuten im Fünfer des WAC zur Stelle. Es war der erste Schuss auf das Tor von Hendrik Bonmann. Der Schlussmann der Wolfsberger verschätzte sich in Minute 33 nach einer Ecke der Rieder und Tin Plavotic konnte einköpfeln. Wenig zuvor traf Christoph Monschein (aus abseitsverdächtiger Position) die Stange.

Die Führung für die Rieder war nicht unverdient. Die Mannschaft des angezählten Christian Heinle stand tief gestaffelt in der eigenen Hälfte und lauerte auf Kontermöglichkeiten. Der WAC ließ die nötige Durchschlagskraft vermissen.

Jasic verletzt

Trainer Robin Dutt reagierte in der Halbzeit und brachte Thorsten Röcher und Augustine Boakye für Tai Baribo und Matteo Anzolin. Doch die beste Chance hatten wieder die Rieder. Monschein hätte kurz nach Wiederanpfiff für die Vorentscheidung sorgen können. Die Gäste bleiben weiter gefährlich und unangenehm zu bespielen. Ein 0:3 lag in der Luft, der Anschlusstreffer nicht wirklich. Dazu musste auch noch Adis Jasic nach einem Zweikampf mit Verdacht auf Knöchelverletzung raus.

Alles in allem war es eine sehr schwache Darbietung des WAC. Nicht ein Schuss auf das Tor von Samuel Sahin-Radlinger konnte in 90 Minuten abgesetzt werden. Eine Statistik, die alles offenbart. Vor allem die zweite Halbzeit kann in die Kategorie "erschreckend" eingeordnet werden.

Für die Szene des Spiels zeichnete sich ein Rieder verantwortlich. Der eingewechselte Matthias Gragger erzeilte mit einer verunglückten Rückgabe ein Eigentor von der Mittellinie. Plötzlich wurde es wieder spannend, doch die Rieder brachten das 2:1 über die Zeit und freuen sich über den erst zweiten Sieg der Saison.