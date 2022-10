Ehre, wem Ehre gebührt. Bei der Sportlergala in der Wiener Stadthalle wurde Ex-WAC-Kicker Christopher Wernitznig, nun bei der Klagenfurter Austria unter Vertrag, gemeinsam mit Luka Lochoshvili mit dem Niki für den Sportmoment des Jahres ausgezeichnet. Im Bundesligaspiel der Wölfe bei der Wiener Austria in der Vorsaison retteten die beiden Georg Teigl das Leben, verhinderten, dass er seine Zunge verschluckt. Lochoshvili, der inzwischen in der Serie A für Cremonese aufläuft, war per Videobotschaft zugeschaltet, Wernitznig nahm den Preis auf der Bühne vor 1200 Gästen stolz in Empfang.