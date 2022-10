Das direkte Duell um den fünften Tabellenplatz war noch nicht einmal drei Minuten alt, ehe der Wolfsberger AC in Lustenau über die frühe Führung jubeln konnte. Thierno Ballo wurde mit einem steilen Pass im Strafraum bedient und traf mit dem ersten Torschuss in diesem Spiel zum 1:0 für die Gäste, die bis dahin klar tonangebend waren. Doch das Blatt wendete sich rasch. Der Gegentreffer wirkte für die Austria Lustenau wie ein Weckruf. Die Vorarlberger wurden immer stärker, gewannen mehr Zweikämpfe, hatten mehr Ballbesitz und kamen auch zu einigen gefährliche Abschlüssen.

Erst nach gut einer halben Stunde kamen auch die Wolfsberger wieder besser ins Spiel, Maurice Malone und Tai Baribo scheiterten allerdings aus kurzer Distanz. Besser machten es die Heimischen, die in der 40. Minute durch Stefano Surdanovic zum nicht unverdienten Ausgleich kamen.

Auch in Hälfte zwei erwischten die Lavanttaler den besseren Start, erhöhten den Druck und gingen schließlich erneut in Front. Tai Baribo zirkelte den Ball von der Strafraumgrenze ins lange Eck. Nur wenige Minuten später hatte Maurice Malone die Vorentscheidung auf dem Fuß, er traf aber aus rund 20 Metern lediglich die Stange. Neun Minuten vor dem Ende fiel dann die endgültige Entscheidung. Der gerade erst eingewechselte Thorsten Röcher traf mit seinem ersten Ballkontakt in diesem Spiel zum 3:1 für die Gäste und sorgte damit für den dritten WAC-Auswärtssieg in Serie.