In der letzten Minute gekommen, und ab der ersten Minute voll da gewesen. Maurice Malone ist beim WAC eingeschlagen und prägt bereits jetzt das Offensivspiel der Wolfsberger. Beim Debüt im Kärntner Derby waren es noch die Ansätze, von denen man sich viel versprechen konnte. In den folgenden zwei Spielen ließ der Stürmer zwei Tore und zwei Assists folgen. „Wir haben am letzten Tag der Transferperiode noch alles versucht, um das über die Bühne zu bekommen. Es war brutal wichtig, dass wir das geschafft haben“, sagt Trainer Robin Dutt über seinen Sturmtank. Im Gegenzug wurde der nicht annähernd so effiziente Dario Vizinger für eine Saison zu Jahn Regensburg in die Zweite Deutsche Liga verliehen. An Scorerpunkten gemessen schon jetzt ein guter Deal.