Der WAC hat seinen zweiten Sieg in Folge gefeiert und Hartberg zu Hause verdient mit 3:1 besiegt. Tai Baribo (42.), Konstantin Kerschbaumer (59.) und Thorsten Röcher (91.) trafen für die Kärntner. Dario Tadic hatte die Hartberger vom Elfmeterpunkt in Führung gebracht (24.).

Und auch, wenn die Elfmeter-Entscheidung hart war - die Führung der Hartberger ging zu diesem Zeitpunkt durchaus in Ordnung. Die Steirer entschieden die wichtigen Zweikämpfe für sich und spielten sich immer wieder in die Nähe des Strafraums des WAC. Gefährliche Aktionen? Fehlanzeige, aber die Hartberger waren im Spiel. Auch nach der Führung: Nach 33 Minuten hatte Tadic nach sehenswertem Angriff über links einen zweiten Treffer am Fuß. Gejubelt haben aber Kärntner: Die Hartberger verteidigten unzureichend, Maurice Malone flankt sehenswert und Baribo behält die Übersicht.

In Hälfte zwei war der WAC von Anfang an die bessere Mannschaft. Die Kärntner störten die Steirer früher und aggressiver - und die Mannschaft von Klaus Schmidt konnte mit dem forschen Anlaufen der Dutt-Mannschaft nichts anfangen. In Minute 51 klärte Rene Swete, der nach drei Wochen wieder im Tor stand, noch doppelt. In Minute 59 war der Kapitän der Steirer dann aber geschlagen. Nachdem Patrick Farkas den Ball nicht aus der gefährlichen Zone gebracht hatte, war Kerschbaumer über Umwege zur Stelle.

Hartberg suchte sein Glück weiter in der Offensive, bekam vom WAC auch Räume angeboten - nutzte diese aber nicht ausreichend. Großes Thema (und zwar bei beiden Mannschaften): fehlende Passqualität. In der Nachspielzeit machte es der WAC dann noch einmal besser: Thorsten Röcher erzielte das 3:1 für die Kärntner.

Schwache Vorstellung der Hartberger - der Sieg des WAC geht völlig in Ordnung.