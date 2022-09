Der Wolfsberger AC blickt nach missglücktem Saisonstart wieder nach vorne. Zwei Siege aus den vergangenen drei Runden haben bei den "Wölfen" aus dem Lavanttal wieder die Lust nach mehr geweckt. Heute ist mit dem TSV Hartberg ein Gegner zu Gast, der aktuell Probleme hat. Die Steirer agierten ausgerechnet in Wolfsberg in der Vergangenheit aber des Öfteren stark. 3:1 siegten die Hartberger in der Vorsaison. Seit dem Aufstieg in die Bundesliga 2018 halten sie nach fünf Partien in Wolfsberg bei drei Siegen und nur einer Niederlage. Der WAC plagt sich aktuell mit einer Heim-Misere. In vier Auftritten dieser Saison holten die Kärntner nur in der Auftaktpartie gegen Sturm Graz (1:1) einen Zähler.

Bei Hartberg ist Torhüter und Kapitän Rene Swete nach vier Spielen zurück in der Startelf.