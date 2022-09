Es ist die Zehn, wo sich Thierno Ballo am wohlsten fühlt. Wie schon in der Jugend von Chelsea bekommt das Ausnahmetalent auch in Wolfsberg seine Minuten jetzt wieder auf der Spielmacherposition. Nach kleineren Anlaufschwierigkeiten im Lavanttal scheint sich der 20-Jährige aktuell Woche für Woche zu steigern. „Der Trainer gibt mir das Vertrauen und lässt mich da spielen, wo ich mich wohl fühle. Wenn man an mich glaubt, kann ich auch zeigen, wie gut ich sein kann. Bei Rapid war das nie der Fall. Deshalb war dieser Sieg auch etwas sehr Schönes“, sagt Ballo, der vor seinem Wechsel nach Wolfsberg von den Blues nach Hütteldorf verliehen wurde.