"Unterm Strich kann man natürlich feststellen, dass es ein Bundesligaspiel ist, in dem es drei Punkte zu vergeben gibt und keinen Zähler mehr. Aber es stimmt schon, für mich ist das keine ganz normale Partie. Es ist ein Wiedersehen mit vielen Wegbegleitern und Freunden.“ Michael Sollbauer macht kein Geheimnis daraus, wie groß seine Vorfreude auf das heutige Liga-Duell des SK Rapid mit dem WAC ist. Immerhin trug er - jahrelang als Kapitän - 310 Mal das Trikot der Lavanttaler, ist bei den Wölfen eine Legende. Und nun auch zurück in der heimischen Bundesliga. Mit viel Euphorie kam der Innenverteidiger aus Dresden zu Rapid, schnell prallte er mit den Grün-Weißen aber am Boden der harten Fußballrealität auf.