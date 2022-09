Das Transferfenster in Europa hat am gestrigen Donnerstag geschlossen. Zwar waren alle Deals damit bereits abgeschlossen, der WAC wählte in der Verkündung des letzten Transfers allerdings einen unüblichen Schritt. Erst tags drauf verkündeten die Lavanttaler, dass sie Dario Vizinger im Endspurt noch verliehen haben. Nach der Leihe von Stürmer Maurice Malone aus Augsburg wurde Vizinger wiederum in die 2. Deutsche Bundesliga zu Regensburg verliehen.

Vizinger, der im Sommer 2020 von NK Celje ins Lavanttal wechselte, absolvierte bislang 85 Spiele für die Wölfe, in denen ihm 17 Tore und elf Vorlagen gelangen.