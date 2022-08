Glücklicherweise bestreitet der steirische Regionalligist Deutschlandsberg seine Heimspiele im Koralmstadion auf Kunstrasen. Wer weiß, ob die vorherrschenden Wetterverhältnisse sonst die Austragung des Spiels der zweiten ÖFB-Cup-Runde gegen den WAC zugelassen hätten. Umstellungsprobleme hatten die Wolfsberger jedenfalls keine. Mussten die Lavanttaler doch bereits in der Conference League Qualifikation auf Malta und bei Molde in Norwegen auf Kunstrasen antreten.

Die Gäste hatten keinerlei Startschwierigkeiten, zeigten von Beginn weg viel Konsequenz und machten gleich zu Beginn klar, wer als Sieger den Platz verlassen würde. Nach nicht einmal zwölf Minuten lagen sie bereits mit 2:0 in Führung. Zweimal profitierte der WAC von Undiszipliniertheiten der Steirer - zweimal wurde vom Elfmeterpunkt getroffen. Tai Baribo (9.) und Dario Vizinger (12.) sorgten früh für klare Verhältnisse.

Natürlich auch wegen des starken Regens konnten aus dem Spiel heraus relativ wenig zwingende Chancen herausgespielt werden, dennoch waren die Wolfsberger drückend überlegen, hatten alles fest im Griff.

Erst nach der Pause fiel schließlich die endgültige Entscheidung. Vizinger schnürte in der 51. Spielminute seinen Doppelpack. Der Stürmer nahm einen hohen Ball mustergültig an der Strafraumgrenze an und ließ den gegnerischen Torwart, Clemens Steinbauer, keine Chance. Thierno Ballo, der in der 62. Minute für Augustine Boakye gekommen war, machte mit seinem Treffer zum 4:0 endgültig den Deckel drauf. Der heimische Ehrentreffer kurz vor dem Ende sowie der fünfte Wolfsberger Treffer durch Nicolas Veratschnig (87.) hatten nur mehr statistischen Wert.