Die wichtigste Premiere war zweifellos der erste Sieg der Saison. Mit dem ersten Erfolg überhaupt bei der WSG Tirol haben die Wolfsberger das Tabellenende verlassen und eine Unserie beendet. Kein unwichtiger Aspekt, eine Woche vor dem Kärntner Derby. Man liegt nun punktgleich mit den Klagenfurtern.

Erstmals in dieser Saison standen Nikolaos Vergos, Ervin Omic und Matteo Anzolin in der Liga in der Startelf. Für die jungen Spieler aus dem Juve-Nachwuchs (19 bzw. 21 Jahre) war es sogar der erste Starteinsatz im Profifußball. Und Anzolin legte gleich einen katastrophalen Beginn hin und verfehlte bei einer an sich unspektakulären Klärungsaktion auf Höhe der Mittellinie den Ball - 0:1. „Es war der größte Sieg, dass wir in dieser schwierigen Situation auch noch hinten liegen und die Mannschaft das dann gemeinschaftlich wieder gut macht“, sagt Trainer Robin Dutt. Am Ende habe der Spielverlauf auch etwas Gutes. Die Jungs hätten gesehen, wozu sie in der Lage seien. „Da können wir unglaublich viel herausziehen“, sagt Dutt.

Die Debüts nahmen beim WAC in der zweiten Halbzeit weiter ihren Lauf. Nach einer recht unspektakulären Anfangsphase wechselte Dutt früh doppelt. Dabei kam Augustine Boakye zu seinem ersten Saisoneinsatz in der Liga und traf wenig später nach Vorarbeit des überragenden Adis Jasic (ein Tor und ein Assist) gleich zu seinem ersten Treffer.

Für die Entscheidung sorgte Thierno Ballo, der kurz vor Ende der regulären Spielzeit das erste Mal im Dress des WAC jubeln konnte. „Die drei Punkte machen das Arbeiten mit den jungen Burschen in den kommenden Tagen jetzt leichter“, freut sich Dutt über einen ersten Befreiungsschlag seiner Mannschaft, die er mit insgesamt sieben Neuzugängen auf das Feld schickte. Mit der gewonnenen Ruhe werde man im Lavanttal weiter am Umbruch basteln.