Nach dem enttäuschenden Europacup-Aus will der Wolfsberger AC seinen schwachen Saisonstart in der Bundesliga vergessen machen. Nach fünf Runden stehen die Kärntner mit zwei Punkten am Tabellenende, bei der WSG Tirol soll am Sonntag (17 Uhr) endlich der erste Sieg gelingen. Das Selbstvertrauen ist nach dem 0:4 gegen den norwegischen Spitzenreiter Molde FK angeknackst.

Im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt ging der WAC im "Spiel des Jahres" am Donnerstag mehr als deutlich unter. "Sehr ernüchternd. Es ist für uns momentan keine einfache Situation", betonte Trainer Robin Dutt, dessen Team in der Liga nun auf Wiedergutmachung hofft. Der Deutsche werde versuchen, seine Truppe wieder aufzubauen und zu pushen. "Die Saison ist lang, wir haben in der Liga auch noch gehörig etwas aufzuholen."