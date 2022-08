Keine einfache Zeit durchlebt der WAC gerade. Am großen Ziel Gruppenphase der Conference League ist man am Ende deutlich gescheitert, in der Bundesliga liegt man auf dem letzten Platz. „Im Sport gehören solche Niederlagen einfach dazu. Zum Glück gibt es keine Zeit zu trauern. Die Jungs müssen schnell wieder aufgebaut und gepusht werden“, hat sich Trainer Robin Dutt nach dem 0:4 gegen Molde vorgenommen.