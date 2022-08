Eine Führung gibt im Normalfall Sicherheit und Selbstvertrauen. Beim WAC war davon am Donnerstagabend im Play-off gegen Molde wenig zu sehen – trotz eines aus Norwegen mitgenommenen Vorsprungs. Von einem übermächtigen Molde FK kann nicht die Rede sein. Die Mannschaft hat Qualität, vor allem in der Offensive, verstecken hätte man sich aber nicht müssen. Erst nach zwei Gegentoren und auch einem erstmaligen Rückstand im Gesamtergebnis, kamen die Wolfsberger etwas in Schwung. Als wäre der Vorsprung eine Last gewesen, die man ablegen konnte.