Es ist für den Wolfsberger AC das Spiel des Jahres, wie im Umfeld des Vereins zu hören ist: Der WAC empfängt am Donnerstagabend im Play-off-Rückspiel zur Conference-League in Klagenfurt Molde FK. Das Hinspiel hatte die Elf von Trainer Robin Dutt in Norwegen mit 1:0 gewonnen, die Hoffnungen auf das Erreichen der dritten Gruppenphase in der Europacup-Geschichte der Kärntner sind daher groß. "Für uns alle ist das unglaublich wichtig", erklärte Dutt.

Der Deutsche wollte die "große Bedeutung" der Partie auch gar nicht herunterspielen. "Sportlich wäre es natürlich was Besonderes, in der Gruppenphase dabei zu sein. Für unseren Club hat es wirtschaftlich einen riesigen Stellenwert." Knapp drei Millionen gibt es für den Aufstieg, dazu kommen drei weitere Heimspiele sowie 500.000 Euro für jeden Sieg, 166.000 für ein Remis - viel Geld für die Wolfsberger.

Umstellung auf Viererkette

Der WAC geht mit folgender Aufstellung ist Spiel: Hendrik Bonman im Tor. Viererkette mit Adis Jasic, Raphael Schifferl, Simon Piesinger und Michel Novak. Im Mittelfeld mit Mario Leitgeb, Dario Vizinger, Konstantin Kerschbaumer Matthäus Taferner und Thorsten Röcher. Vorne stürmt Tai Baribo.

Früher Rückstand

Das Spiel begann unglücklich für die Wolfsberger. Nach einem Fehler von Jasic musste Novak bereits mit einer Grätsche vor Molde-Stürmer Fofana retten. Wenig später zog Emil Breivik aus der zweiten Reihe ab. Der abgefälschte Ball landete im Tor.

Die Gäste erhöhen

Nach einer ausgeglichenen Phase, in der die Wolfsberger ihre ersten gefährlichen Momente verzeichnen konnte, erhöhten die Norweger auf 2:0. Ein perfekt gespielter Konter von Eikrem und Fofana wurde von Mannsverk abgeschlossen. Nur wenige Kontakte reichten Molde, um die Defensive des WAC auszuhebeln.