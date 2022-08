Viel ändern dürfte sich heute im Vergleich zur Vorwoche nicht. Die Norweger werden von Beginn an Druck ausüben, die Wolfsberger werden vieles wegverteidigen müssen, nach Möglichkeit selbst gefährlich werden und Umschaltmomente konsequent ausspielen. Und auch dazu braucht es – wie im Hinspiel – etwas Glück und einen vorteilhaften Spielverlauf sowie einen Hendrik Bonmann in erneuter Topform. Kurzum: Trotz des so nicht unbedingt erwartbaren 1:0-Sieges im Hinspiel wartet auf den WAC heute noch ein hartes Stück Arbeit.