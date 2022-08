Die Unwetter in Wolfsberg haben auch die Lavanttal-Arena nicht verschont. Während der WAC in Norwegen spielte, wurde ein Baum entwurzelt und fiel auf einen der Trainingsplätze. Die Vorbereitungen wurden davon nicht beeinträchtigt. Bis zum nächsten Mannschaftstraining waren die Aufräumarbeiten abgeschlossen. Wieder dabei war Thierno Ballo, der gegen Molde mit Knieproblemen passen musste. Bei Adis Jasic, der am Donnerstag auf seine Hand fiel, stehen nach einem Röntgen noch weitere Untersuchungen an.