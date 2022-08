Im Lavanttal steigt heute ein kurioses Kellerduell. Der Tabellenvorletzte trifft im Vergleich zweier Europacupstarter auf Schlusslicht Austria Wien. Nach dem 1:0-Überraschungssieg im Play-off-Hinspiel der Conference League geht es für die Wölfe in der Bundesliga noch immer um den ersten Saisonsieg. Diesen fuhren die Wiener vor einer Woche gegen Tirol ein, weil sie aufgrund von Lizenzverstößen aber mit einem Minus von drei Punkten starteten, liegen sie mit einem Zähler noch knapp hinter den Lavanttalern. „Es ist für uns jetzt wirklich an der Zeit, erstmals voll anzuschreiben. Wir sind uns bewusst, dass die Liga das Tagesgeschäft darstellt. Die Situation bei der Austria ist ähnlich, sie wollen auch so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller“, sagt WAC-Stürmer Thorsten Röcher vor der Partie gegen die Veilchen, die im Europa-League-Play-off gegen Fenerbahce 0:2 verloren.