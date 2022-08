Das Spiel seines Lebens? „Nein, da war nicht alles Gold, was glänzt“, blieb WAC-Schlussmann Hendrik Bonmann nach seiner Glanzleistung in Molde selbstkritisch. Trotz der Null auf der Anzeigetafel waren es noch zu viele Situationen, die man hätte besser lösen können. „Es war auch eine Portion Glück dabei und die Jungs vor mir haben sich in alles hineingeschmissen“, sagt Bonmann bescheiden.