Es war ein absoluter Jubeltag für den WAC. Ein Auswärtssieg bei Molde gelingt nicht vielen Mannschaften. International waren es nur der FC Arsenal - und seit Donnerstagabend auch die Wolfsberger. Doch die Stimmung war getrübt. Bei schweren Unwettern wurden daheim in St. Andrä Bäume entwurzelt. Zwei Kinder starben. Diese unfassbare Tragödie überschattete das Spiel. An Fußball war nur schwer zu denken. Die mitgereiste WAC-Delegation konnte nicht fassen, was in der Heimat passiert ist. Immer wieder blickte man ungläubig auf die Smartphones.

Der Verein reagierte umgehend. "Bei unserem nächsten Heimspiel am Sonntag wird es eine Gedenkminute geben. Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen, sie haben unsere volle Unterstützung", kündigt Präsident Dietmar Riegler an.

Die Spieler selbst waren zum Zeitpunkt des Unglücks bereits in ihrer Vorbereitungsphase für das Hinspiel im Play-off zur Conference League. Erst nach dem Schlusspfiff, als man erleichtert den Sieg feiern wollte, machten die traurigen Nachrichten die Runde.