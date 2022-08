Nur einen kurzen Fußmarsch über den Parkplatz hat es für den WAC gebraucht, um vom Hotel ins Stadion zu gelangen. Die Mannschaft ist um 17.30 Uhr in der Aker-Arena in Molde angekommen. Rund 5000 Besucher werden für das Play-off-Hinspiel erwartet. Das beschauliche Städtchen steht hinter seiner Mannschaft. Gefühlt an jedem zweiten Haus hängen die blau-weißen Molde-Fahnen. Aus Wolfsberg sind neben dem Präsidium auch Spielerfrauen und ein paar Fans angereist.