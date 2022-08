Nur einen kurzen Fußmarsch über den Parkplatz hat es für den WAC gebraucht, um vom Hotel ins Stadion zu gelangen. Die Mannschaft ist um 17.30 Uhr in der Aker-Arena in Molde angekommen. Rund 5000 Besucher werden für das Play-off-Hinspiel erwartet. Das beschauliche Städtchen steht hinter seiner Mannschaft. Gefühlt an jedem zweiten Haus hängen die blau-weißen Molde-Fahnen. Aus Wolfsberg sind neben dem Präsidium auch Spielerfrauen und ein paar Fans angereist.

Der WAC geht mit folgender Aufstellung ins Spiel. Bonmann, Schifferl, Piesinger, Baumgartner, Jasic, Kerschbaumer, Leitgeb, Novak, Vizinger, Röcher, Baribo. Thierno Ballo ist aufgrund von Knieproblemen nicht im Kader.

Die Wolfsberger verzeichneten mit einem geblockten Schuss von Thorsten Röcher zwar die erste Chance des Spiels, von da an spielte in der Anfangsviertelstunde aber fast nur noch Molde. Hendrik Bonmann musste mit einer Glanztat das frühe 0:1 verhindern. Raphael Schifferl konnte im Rutschen retten, ein schwerer Abspielfehler von Simon Piesinger blieb unbestraft. Vor allem der enorm schnelle Datro Fofana stellt die Hintermannschaft immer wieder vor große Aufgaben.