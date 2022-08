In der Hitze Maltas läuft vieles gemächlicher ab. So dachte sich die Flughafenpolizei wohl auch, dass der Tross des WAC etwas Abwechslung vertragen kann, während er länger als geplant auf das Gepäck wartete. Nachdem sich ein Spürhund gerade in Ausbildung befindet, platzierte man kurzerhand eine Drogenattrappe inmitten der Delegation. Sagen wir so: Sollten die Stürmer von Gzira heute eine ähnlich geringe Zielstrebigkeit an den Tag legen, wie der Nachwuchsschnüffler, kann den Wolfsbergern nicht viel passieren.