Pfeifkonzerte sind in der Lavanttal Arena eher selten. Am Samstag konnten sich die Anhänger schon zur Halbzeit nicht zurückhalten. Mit einem 0:4 marschierten die Spieler in die Kabine. Zuvor musste man 45 Minuten dem Ball hinterherlaufen und ihn schon nach wenigen Sekunden aus dem Netz holen. Marin Ljubicic köpfte kurz nach dem Ankick ein. Es sollte nicht sein einziger Treffer bleiben. Nach dem 2:0 durch Goiginger legte der LASK-Stürmer noch einen Doppelpack drauf.

Die Linzer machten, was sie wollten, dominierten den WAC nach Belieben. Die Führung ging auch in dieser Höhe in Ordnung. Von Wolfsberger liefen hinterher und konnten selbst kaum nennenswerte Chancen verzeichnen. Trainer Robin Dutt musste an der Seitenline immer wieder den Kopf schütteln. Zur Pause gab es dann sogar einen Vierfachwechsel.

Das Spiel war mit dem Ergebnis schon zur Pause abgehakt, schlimmer sollte es nicht mehr werden. Der WAC zog sich mit einer Fünferkette etwas weiter zurück. Den Gästen war das relativ egal. Sie kombinierten sich weiter zu guten Chancen. Ljubicic erzielte sein viertes Tor. Bis dahin konnte man gut und gerne von einem Komplettausfall der Wolfsberger sprechen. Michael Novak erzielte zumindest noch den Ehrentreffer.

Mit Blick auf das 0:0 in der Conference-League-Qualifikation gegen Gzria kann man schon von einem Wolfsberger Fehlstart in die Saison sprechen. Für das Rückspiel am Dienstag auf Malta lässt die Leistung vom Samstag die Alarmglocken schrillen. Dutt bleiben damit nur zwei Tage, um die Mannschaft wieder zurück in die Spur zu bringen.