Neunter gegen Zweiter und dennoch ein Duell zweier ungeschlagener Teams: Der WAC und der LASK stehen nach zwei Runden noch ohne Niederlage da und wollen diesen Trend im direkten Duell in der Lavanttal-Arena auch fortsetzen. Die Kärntner sind dabei vor ihrem Heimpublikum etwas mehr unter Druck, gilt es doch nach drei Pflichtspiel-Remis in Folge samt Europacup-Enttäuschung endlich einmal voll anzuschreiben.

Die torlose Nullnummer gegen den maltesischen Club Gzira United FC am Mittwoch im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Conference-League in Klagenfurt hat das Selbstvertrauen nicht gerade steigen lassen. Trotzdem sind drei Punkte eingeplant. "Der LASK hat durch seinen neuen Trainer einen neuen Charakter, wir wollen trotzdem alles daran setzen, den Heimsieg einzufahren", kündigte WAC-Trainer Robin Dutt an.