Auch wenn die Wörthersee Arena jetzt nicht mehr so heißt, kann den WAC in diesem Stadion nicht mehr viel überraschen. Deshalb verzichtete man auch auf das Abschlusstraining in Klagenfurt und bereitete sich in aller Ruhe daheim im Lavanttal auf den ersten internationalen Auftritt des Jahres vor. Und Trainer Robin Dutt wollte vor allem eines sehen: Abschlüsse. Im Sekundentakt war das Tormann-Trio gefordert. Heute sollen weniger Chancen liegen gelassen werden als zuletzt in der Liga gegen Altach.