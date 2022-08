Spaziergang wird das keiner. Das liegt zwar auch am Gegner, in erster Linie aber doch am WAC selbst. Zu wenig ist den Wolfsbergern offensiv eingefallen, zu wenig Bewegung war im Spiel. So richtig gefährlich konnte man trotz Überlegenheit nicht werden. Ecken erzeugten keine Gefahr, Schüsse von Thierno Ballo, Mario Leitgeb, Konstantin Kerschbaumer oder Adis Jasic waren zu ungenau. Gleiches galt für die Abspiele in der Vorwärtsbewegung.