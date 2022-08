Sturm Graz, Rapid und der WAC sind in dieser Woche in der Champions- bzw. Conference-League-Qualifikation im Einsatz. Live zu sehen bekommt man im ORF nur die Mannschaften aus der Steiermark und Wien. Für die Fans der Wolfsberger ein bitteres Déjà-vu. Schon vor zwei Jahren haben sie in der Europa League (damals auf Puls4) kein einziges der sechs Gruppenspiele ihrer Mannschaft live verfolgen können.