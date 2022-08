Dass morgen eine Mannschaft namens Gzira United im Wörthersee Stadion (19.30 Uhr) auflaufen wird, ist eine kleine Überraschung. Doch mittlerweile steckt dahinter schon eine gewisse Routine. Und immer spielten späte Tore dabei eine Rolle. 2019 eliminierte man Hajduk Split mit einem Tor in Minute 97. In Runde eins der Conference-League-Qualifikation wurde heuer Escaldes aus Andorra mit einem Tor in der Verlängerung bezwungen und in Runde zwei waren es die favorisierten Serben von Radnicki Nis, die einmal in der Nachspielzeit (112.) und ein weiteres Mal zum Ende der Verlängerung den Ausgleich hinnehmen mussten. Auch im Elfmeterschießen behielten die Malteser die Ruhe und blieben makellos.