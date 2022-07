Vor dem Auswärtsspiel gegen Altach stapelte WAC-Trainer Robin Dutt tief, sah seine Mannschaft nicht als Favorit. Dennoch traten die Wolfsberger von Beginn an sehr selbstsicher auf, übernahmen sofort das Kommando. Aber gerade in der ersten Halbzeit vergaben die Gäste etliche hochkarätige Chancen, scheiterten immer wieder an Altach-Torwart Tino Casali oder dem eigenen Unvermögen. Zweimal Baribo, Jasic und Vinzinger brachten den Ball mit ihren Möglichkeiten nicht im Tor unter. Besser machten es die Heimischen, die mit ihrer ersten Offensivaktion in diesem Spiel in der zwölften Minute durch Atdhe Nuhiu in Führung gehen konnten und mit dem knappen 1:0 auch in die Pause gingen.

Nach dem Seitenwechsel war bei den Wolfsbergern mehr Druck im Spiel, sie traten wesentlich energischer auf und drückten auf den Ausgleich. Dieser gelang schließlich Adis Jasic in der 53. Minute. Altach-Trainer Miroslav Klose reagierte umgehend, nahm in der 59. Minute einen Dreifach-Wechsel vor und brachte dadurch neue Energie in seine Mannschaft. Nur vier Minuten später wirkte sich diese auch auf den Spielstand aus. Im Konter wurde Lukas Jäger von Nuhiu auf die Reise geschickt, ließ Hendrik Bonmann keine Chance und sorgte für die neuerliche Führung der Vorarlberger.

In der Schlussphase konnten die Wolfsberger schließlich doch noch den nicht unverdienten Ausgleich erzielen. In der 83. Minute scheiterte Konstantin Kerschbaumer noch an Casali, zwei Minuten vor dem Ende konnte aber Tai Baribo im Nachschuss auf 2:2 stellen und der Dutt-Elf zumindest einen Punkt sichern.