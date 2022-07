Aufstellung WAC: Bonmann; Jasic, Gugganig, Piesinger, Schifferl, Veratschnig; Kerschbaumer, Leitgeb, Taferner; Baribo, Vizinger;

Aufstellung Altach: Casali; Edokpolor, Zwischenbrugger, Gugganig, Thurnwald, Haudum, Jäger; Bukta, Tibidi, Amankwah, Nuhiu;

Altach und der Wolfsberger AC sind in der ersten Runde der Fußball-Bundesliga ohne Sieg geblieben. Vor dem heutigen Duell sticht eine Parallele ins Auge, ist doch da wie dort ein deutscher Trainer für die Geschicke verantwortlich. Denkwürdige Berührungspunkte während ihrer Schaffensphase im Nachbarland wollten Altachs Miroslav Klose und WAC-Coach Robin Dutt am Freitag allerdings nicht einfallen. "Vielleicht kann ich mich daran nicht erinnern", meinte Klose.

An Spiele gegen WAC-Trainer Dutt in Deutschland konnte oder wollte er sich nicht erinnern. "Vor kurzem in Wien, bei der offiziellen Pressekonferenz" der Bundesliga habe er seinen nunmehrigen Kollegen getroffen, meinte er. Dutt wiederum sagte: "Mit Freiburg habe ich vielleicht mal gegen die Bayern gespielt, wo er Spieler war. Als ich DFB Sportdirektor war, war er noch Spieler. Da war ich zwar mehr für die Jugendarbeit zuständig, aber kann sein, dass wir da Berührungspunkte hatten. Genau kann ich mich auch nicht daran erinnern." Klose sei jedenfalls "eine große Persönlichkeit im deutschen Fußball. Altach kann stolz sein, ihn als Trainer zu haben."