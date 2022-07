Vor einem Jahr strömten Massen ins Wörthersee-Stadion, um den Stars des AC Milan und von Real Madrid auf die Füße zu schauen. Eine Kulisse, von der auch die Italiener zu schwärmen wussten. Kärnten als gutes Omen in der Vorbereitung? Milan holte in der darauf folgenden Saison bekanntlich erstmals seit elf Jahren wieder die Meisterschaft. Wie auch immer, zurückgekommen nach Kärnten sind die "Rossoneri" gerne. Auch wenn die Ränge gegen den WAC nicht so prall gefüllt waren. 7112 Begeisterte fanden sich im Oval ein und feierten trotz vieler verwaister Stühle ein gemütliches Fußballfest "Senza Confini" – Italo-Hits inklusive.