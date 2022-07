Den großen AC Mailand verbinden zahlreiche Fußballfans mit ihrer Jugend, manche noch mit der Kindheit. Vieles ist längst Legende. Namen italienischer Weltstars wie Carlo Ancelotti, Giovanni Trapattoni, Franco Baresi, Paolo Maldini, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo oder Alessandro Nesta liegen Anhängern der "Rossoneri" melodischer in den Ohren als so mancher Italo-Hit. In den letzten Jahren war es stiller geworden um den Klub, der einst von Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi zuerst an die Spitze geführt und danach beinahe in den Ruin getrieben wurde. 2011 jubelte der rote Teil Mailands zuletzt vor dem Dom über den Scudetto.

Nach der Glanzzeit um Spieler wie Pirlo, Nesta, Thiago Silva, Kevin Prince Boateng oder Zlatan Ibrahimovic folgte ein mühsamer Überlebenskampf, sportlicher als auch finanzieller Natur. Von einem etwas dubiosen chinesischen Investor wurden Geld und Perspektiven versprochen, beides blieb aus. Doch seit vier Jahren geht es beim AC Milan bergauf. Der US-Milliardär Paul Elliot Singer, Boss des Hedgefonds Elliott Management Corporation, übernahm den AC 2018, hält inzwischen rund 99 Prozent der Anteile.

Plötzlich wieder ganz oben

Mit seinem Geld und einem stabilen Mix aus Trainerstab um Stefano Pioli, erfahrenen Spielern wie Olivier Giroud, Simon Kjaer oder dem mittlerweile 40-jährigen Rückkehrer Ibrahimovic, der heute verletzt fehlt, und jungen (National-)Spielern gelang im Fotofinish mit Lokalrivale Inter 2022 der 19. Meistertitel. Damit wurde nicht nur mit Inter gleichgezogen, was die Meisterschaften angeht, zudem gelang die Revanche für das Vorjahr, als Inter vor Milan durchs Ziel ging.

Vor dem Ligastart am 13. August holt sich Milan also in Klagenfurt den Feinschliff für die Mission Titelverteidigung. Auch in der Champions League soll diesmal mehr herausschauen, als der letzte Gruppenplatz im Vorjahr. Der AC soll wieder glänzen – wie in besten Zeiten.

Viele Stars schon in der Startelf

Für dieses Vorhaben hat Milan bis auf den verletzten Ibrahimovic und den etwas angeschlagenen Giroud alle Stars im Gepäck. Spieler wie Theo Hernandez, Rafael Leao, Ante Rebic, Fikayo Tomori oder Davide Calabria stehen in der Startelf. Auch die Bank kann sich mit Sandro Tonali, Brahim Diaz, Alessandro Florenzi und Co. ziemlich sehen lassen.