Sie haben eine wichtige Rolle beim Gewinn der Meisterschaft gespielt. Was hat der Scudetto Ihnen, dem Klub und der Stadt bedeutet?

Fikayo Tomori. Als ich hier angekommen bin, habe ich gleich gemerkt, was für ein großer Klub das ist. Ich habe mich sofort wohl auf dem Platz gefühlt. Daran möchte ich anschließen. Den Scudetto zu holen, war eine wunderschöne Sache. Ich habe mir die Bilder und Videos von diesem Tag immer wieder angesehen. Es fühlt sich immer noch großartig an, aber wir wissen, dass wir in einer neuen Saison sind. Die Freude der Fans zu sehen, ist aber immer schön.