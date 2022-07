Für den WAC wartet im ersten Bundesligaspiel nach der Michael-Liendl-Ära gleich ein Hochkaräter. Am Samstag (19.30 Uhr) gastiert Vizemeister Sturm in der Lavanttal-Arena und will versuchen, dort weiterzumachen, wo man aufgehört hat. Der Saisonstart hat es für beide Europacup-Starter in sich. Jakob Jantscher zwingt ein Muskelfaserriss zu einer Pause, Dominik Baumgartner war unter der Woche noch krank.

"Wir müssen sehr schnell am Punkt sein", sagte Graz-Trainer Christian Ilzer. WAC-Trainer Robin Dutt musste nach vielen Abgängen eine neue Mannschaft formen. "Wir haben zumindest alle Themen in der Vorbereitung durchbekommen. Wo wir letztlich stehen werden, wird sich zeigen", sagte der Deutsche, der auch mit einer Systemumstellung operierte und in der Abwehr eine Dreierkette zum Einsatz kommen lässt.