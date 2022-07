Positiv betrachtet, kann man es als hohe Wolfsberger Wertschätzung sehen. Dem Verein sind der Spieler Dominik Baumgartner und seine Fähigkeiten wichtiger als Geld. Dennoch ist die Enttäuschung beim 26-Jährigen groß, dass es für einen Wechsel über die Pack weiter keine Freigabe gibt. "Im Fußball ist alles möglich. Ich schätze die Chancen aber sehr gering ein", beschreibt Baumgartner die Situation. Sollte sich tatsächlich noch etwas ändern, dann wohl erst nach den Spielen des WAC in der Qualifikation zur Conference League. Man will mit Baumgartner den Sprung in die Gruppenphase schaffen. Unabhängig vom Erfolg der Mission könnte eine Trennung leichter fallen, wenn Gewissheit besteht.